"Шахтер" - "Бенфика". Победа в один мяч. Задел на общий успех

Харьков принял первый в этом году еврокубковый футбольный матч. В нем донецкий "Шахтер" победил лиссабонскую "Бенфику". Правда, с минимальным преимуществом. И теперь победный результат "горнякам" придется защищать в ответной игре в Португалии.

Чемпион Украины Донецкий "Шахтер" осенью прошлого года стал третьим в своей группе в Лиге Чемпионов, из-за чего перебрался в менее престижную Лигу Европы.

Таким же путем двигался и чемпион Португалии - лиссабонская "Бенфика". И вот, "Шахтер" и "Бенфика" сошлись в 1/16-й Лиги Европы.

Первый матч в Харькове закончился минимальной победой "Шахтера" - 2:1.

Тарас Степаненко, футболист "Шахтера"

Думаю, что провели хороший матч сегодня. Жалко, что пропустили. И могли больше забить, чтобы увереннее себя чувствовать на выезде уже. Тем не менее, имеем то, что имеем и готовимся к следующему матчу.

Андрей Пятов, вратарь "Шахтера"

Могли выиграть спокойно, где-то 3:0, по моментам, если так. И спокойно ехать в Поругалию. А так, получилось что. Но это может и к лучшему. Знаешь, собраннее будем. И, наверное, надо также сыграть - с таким напором, таким желанием. Именно прессинговать, думаю, как мы и здесь делали.

Болельщики покидали ОСК "Металлист" довольными, с безусловной надеждой, что "Шахтер" сможет одолеть "Бенфику" по сумме двух матчей.

Это Украина - это раз. Во-вторых, "Шахтер" - что - надеемся, что выиграет хотя бы там 1:0. Хотя бы 1:0. Я думаю, если они так подготовятся к ответной игре, то они забьют два, а то и три мяча.

"Шахтер" выглядел значительно сильнее. Однозначно сильнее выглядел.

Надеемся, что в Португалии будет игра значительно качественнее. Нам нужно забить один-два гола, и дальше мы проходим в Лиге Европы.

Итак, ответная через неделю в Лиссабоне, и если "Шахтер" ее не проигрывает, то наверняка выходит в 1\8-ю финала Лиги Европы.