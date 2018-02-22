"Шахтер" добыл волевую победу над итальянской "Ромой"

"Шахтер" в Харькове в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов обыграл итальянскую "Рому".

Команда Пауло Фонсеки добыла волевую победу со счетом 2:1.

Незадолго до перерыва римляне открыли счет усилиями Дженгиза Ундера. Однако во втором тайме "Шахтер" захватил инициативу и забил дважды. Счет сравнял Факундо Феррейра, а победу "Горнякам" принес точный удар Фреда со штрафного.

Ответный поединок состоится в Риме 13 марта.

В другом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов испанская "Севилья" и английский "Манчестер Юнайтед" разошлись нулевой ничьей.