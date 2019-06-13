"Шахтер" договорился с "Ромой" сыграть в Харькове

13 июня 2019 г. 19:52
Автор: Виталий Лабскир
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Стало известно одно из условий перехода бывшего главного тренера донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеки на тренерский мостик итальянской "Ромы".

Официальный сайт "Шахтера" привел такие слова генерального директора донецкого клуба Сергея Палкина:

Когда Паулу уходил в «Рому», мы договорились, чтобы «Рома» приехала в Харьков провести товарищеский матч. Четкой даты нет, но есть июль и август. В этом промежутке мы должны договориться. Если в этом не договоримся, то уже в следующем сезоне. Но по условиям разрыва контракта с Паулу, одно из условий – сыграть товарищеский матч.

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