"Шахтер" крупно победил в Харькове "Ворсклу", проиграв первый тайм

Центральный матч 4-го тура украинской футбольной Премьер-Лиги состоялся в Харькове. Донецкий "Шахтер" принимал полтавскую "Ворсклу".

"Ворскла" забила первой. Один бывший футболист харьковского "Металлиста" Павел Ребенок подал угловой. Другой бывший футболист "Металлиста" Вячеслав Шарпар замкнул навес головой и открыл счет.

"Шахтер", проиграв первый тайм 0:1, сполна отыгрался во втором. Опять же бывший футболист "Металлиста" Марлос сравнял счет. После чего еще забивали Тарас Степаненко, Давид Хочолава и Жуниор Мораес.

В итоге - крупная победа "Шахтера" 4:1.