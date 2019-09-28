 

"Шахтер" крупно победил "Ворсклу в Харькове. Харьковский футболист "Шахтера" забил свой первый гол

28 сентября 2019 г. 12:52
Автор: Виталий Лабскир

9-й тур украинской Премьер-Лиги открылся матчем в Харькове между донецким "Шахтером" и полтавской "Ворсклой".

Впервые в основном составе "Шахтера" вышел родившийся в Харькове 20-летний защитник Валерий Бондарь.

И именно Бондарь открыл счет в этом матче, забив, тем самым, свой первый гол за "Шахтер".

Матч же завершился крупной победой "Шахтера" - 4:0. Кроме Бондаря забивали Евгений Конопланка (с пенальти), Алан патрик и Жуниор Мораес.

"Шахтер" продолжает безоговорочно доминировать в украинском клубном футболе, набрав в нынешнем чемпионате Украины уже 27 очков из 27-ми возможных.

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