"Шахтер" напомнил, как бывший футболист "Металлиста" забил пяткой

Донецкий "Шахтер" разместил на своем YouTube-канале один из самых впечатляющих голов, забитых в еврокубках.

Речь идет о голе пяткой Марлоса в ворота немецкого "Шальке" из Гельзенкирхена в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы сезона 2015-16 гг.

В том противостоянии первый матч во Львове завершился вничью - 0:0. Ответный в Гельзенкирхене, начавшись с гола Марлоса, завершился в итоге крупной победой "Шахтера" - 3:0, и донецкая команда прошла в 1/8 финала.

Марлос, перебравшись в 2012 году из Бразилии в Украину, до 2014 года играл за харьковский "Металлист", после чего перешел в донецкий "Шахтер".