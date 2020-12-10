"Шахтер", не выиграв у "Интера", вылетел из Лиги Чемпионов

Наступила развязка в самой запутанной группе Лиги Чемпионов - группе, где играли мадридский "Реал", мёнхенгладбахская "Боруссия", донецкий "Шахтер" и миланский "Интер". Перед заключительным, 6-м туром, не была ясна турнирная судьба ни одной из команд.

"Шахтер" в случае победы в Милане над "Интером" гарантированно выходил в 1/8 Лиги Чемпионов. В случае ничьи наверняка обеспечивал себе путевку в 1/16 Лиги Европы, в случае поражения вероятнее всего занимал последнее 4-е место и, соотвтественно, оставался ни с чем.

В итоге голов так и не было забито - "Интер" - "Шахтер" - ничья 0:0.

В параллельном матче "Реал" обыграл "Боруссию" - 2:0.

Таким образом получилось, что путевки в плей-офф Лиги Чемпионов достались "Реалу" и "Боруссии", набравшим, соответственно, 10 и 8 очков. У "Шахтера" также 8 очков, но 3-е место, поскольку "Боруссия" имеет преимущество над "Шахтером" в личных встречах. Таким образом, "Шахтер" перебирается в Лигу Европы. И аутсайдером квартета оказался "Интер", разжившийся 6-ю очками.