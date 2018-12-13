"Шахтер", не выиграв у "Лиона" в матче, перенесенном из Харькова в Киев, ограничился плей-офф Лиги Европы

13 декабря 2018 г. 9:13
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В заключительном, 6-м туре групповой сталии Лиги Чемпионов донецкий "Шахтер" принимал команду "Лион" из Франции. Этот матч должен был состояться в Харькове, однако из-за военного положения по решению УЕФА был перенесен в Киев.

Там, на заснеженном поле НСК "Олимпийский", "Шахтер" сыграл с "Лионом" вничью 1:1. В первом тайме за донецкую команду отличился Жуниор Мораес. Во втором Набиль Фекир отыграл за французов пропущенный мяч.

В случае победы "Шахтер" выходил бы со 2-го места в группе в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Не выиграв, "горняки" остались на 3-м месте в группе и теперь перебираются в 1/16 финала Лиги Европы.

"Манчестер Сити", набрав 13 очков, стал победителем группы, "Лион", набрав 8 очков, занял 2-е место. У "Шахтера" 6 очков, у "Хоффенхайма" - 3.

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