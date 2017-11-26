«Шахтер» объяснил, почему игроки и дети не надели футболки в поддержку воинов АТО

26 ноября 2017 г. 15:20
Источник: "Трибуна"
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Донецкий «Шахтер» настаивает, что не запрещал игрокам и детям, которые выходили с ними на матч против «Олимпика», надевать футболки в поддержку воинов АТО, хотя информация о запрете появилась в ряде СМИ.

В «Шахтере» объяснили, что они не были хозяевами матча с «Олимпиком», а значит не могли устанавливать запреты.

Горняки планируют провести подобную акцию 29 ноября – перед домашним матчем Кубка Украины против ровенского «Вереса», который состоится в Харькове.

ФФУ попросила «Шахтер» приурочить акцию ко Дню вооруженных сил Украины.

Федерация футбола Украины и объедение «Українці-разом» уже несколько туров УПЛ проводят эту акцию. Команды выходят на поле с детьми воинов АТО и надевают футболки «Мій тато – герой».

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