"Шахтер" одержал в Харькове разгромную победу - 6:0

Со счетом, который более привычен для тенниса, чем для футбола - 6:0 донецкий "Шахтер" "разбил" в Харькове дебютанта украинской футбольной Премьер-Лиги команду "Колос" из Коваливки Киевской области.

Этим матчем начался заключительній - 11-й тур первого круга чемпионата Украины.

Пять голово были забиты в первом тайме. Отличились Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, Додо и дважды Тайсон. И еще один гол после перерыва провел Жуниор Мораес.

Первый круг "Шахтер" прошел, обыграв всех соперников, и, набрав, соответственно, 33 очка из 33 возможных.