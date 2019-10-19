 

"Шахтер" одержал в Харькове разгромную победу - 6:0

19 октября 2019 г. 13:41
Автор: Виталий Лабскир
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Со счетом, который более привычен для тенниса, чем для футбола - 6:0 донецкий "Шахтер" "разбил" в Харькове дебютанта украинской футбольной Премьер-Лиги команду "Колос" из Коваливки Киевской области.

Этим матчем начался заключительній - 11-й тур первого круга чемпионата Украины.

Пять голово были забиты в первом тайме. Отличились Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, Додо и дважды Тайсон. И еще один гол после перерыва провел Жуниор Мораес.

Первый круг "Шахтер" прошел, обыграв всех соперников, и, набрав, соответственно, 33 очка из 33 возможных.

 

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