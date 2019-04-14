"Шахтер", победив в Харькове "Зарю", сохранил комфортное лидерство в украинской Премьер-Лиге

В 24-м туре украинской Премьер-Лиги донецкий "Шахтер" принимал в Харькове луганскую "Зарю" и одержал крупную победу.

Матч завершился со счетом 3:0. В первом тайме Виктор Коваленко открыл счет с пенальти, который был назначен за снос бразильца Тете, впервые вышедшего в основном составе "Шахтера". После перерыва с паса Коваленко отличился Кайоде. В компенсированное время Майкон, сыграв на добивании, подвел голевой итог этого матча.

У "Шахтера", возглавляющего турнирную таблицу, 63 очка. Киевское "Динамо", обыграв в гостях "Мариуполь" со счетом 1:0, имеет 56 очков и идет на 2-м месте. Замыкает призовую тройку "Александрия" - 44 очка.