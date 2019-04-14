"Шахтер", победив в Харькове "Зарю", сохранил комфортное лидерство в украинской Премьер-Лиге

14 апреля 2019 г. 13:05
Автор: Виталий Лабскир
13 просмотров

В 24-м туре украинской Премьер-Лиги донецкий "Шахтер" принимал в Харькове луганскую "Зарю" и одержал крупную победу.

Матч завершился со счетом 3:0. В первом тайме Виктор Коваленко открыл счет с пенальти, который был назначен за снос бразильца Тете, впервые вышедшего в основном составе "Шахтера". После перерыва с паса Коваленко отличился Кайоде. В компенсированное время Майкон, сыграв на добивании, подвел голевой итог этого матча.

У "Шахтера", возглавляющего турнирную таблицу, 63 очка. Киевское "Динамо", обыграв в гостях "Мариуполь" со счетом 1:0, имеет 56 очков и идет на 2-м месте. Замыкает призовую тройку "Александрия" - 44 очка.

Видео: 

Шахтер – Заря – 3:0. Голы и полный обзор матча (13.04.2019)

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.