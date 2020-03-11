"Шахтер" прилетел в Германию на матч против "Вольфсбурга" и сообщил о мерах безопасности

Сегодня утром донецкий "Шахтер" вылетел из Киева в аэропорт немецкого Брауншвейга, и откуда автобусом добрался до Вольфсбурга, где завтра проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против футбольного клуба "Вольфсбург".

Как сообщил официальный сайт "Шахтера", вместе с игроками и тренерами в Германию отправилась делегация менеджмента клуба.

Из-за ситуации с коронавирусом принято решение о том, что поединок пройдет при пустых Также отменены предматчевые и послематчевые пресс-конференции. Тренировки команд пройдут без присутствия медиа. «Оранжево-черные» вечером проведут стандартное предыгровое занятие.



