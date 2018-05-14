"Шахтер" стал в Харькове чемпионом Украины. Футболисты "сорвали" пресс-конференцию главного тренера

14 мая 2018 г. 17:07
Автор: Виталий Лабскир
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Второй год донецкий "Шахтер" играет свои домашние матчи в Харькове, и при этом второй раз подряд становится сильнейшим в Украине. В этом сезоне "Шахтер" вообще взял все три внутренних трофея - сначала Суперкубок Украины, затем - национальный Кубок и, вот, теперь стал чемпионом Украины.

Донецкому "Шахтеру" для того, чтобы досрочно - за тур до финиша чемпионата Украины стать второй раз подряд и одиннадцатый в истории чемпионом страны, нужно было победить в Харькове ровенский "Верес". Желанную победу удалось одержать - 1:0. Единственный гол с пенальти забил Марлос. Итак, "Шахтер" выполнил все задачи на сезон, став чемпионом Украины, обладателем национального Кубка и Суперкубка.

Тарас Степаненко, футболист "Шахтера":

Мы очень довольны и счастливы, потому что был тяжелый сезон. Было много положительных эмоций и отрицательных. Последние полторы недели были очень тяжелые. Но последняя неделя она такая тяжелая, прежде всего, психологически.

Андрей Пятов, вратарь "Шахтера":

Сейчас - трудно. Всегда помнится последняя игра. Запомнилось то, что буквально за четыре дня взяли и Кубок и чемпионство. Это - самое главное.

Два сезона, за которые "Шахтер" взял в общей сложности пять трофеев, командой руководит португальский специалист Пауло Фонсека. И, вот, его пресс-конференция в Харькове после чемпионского матча против "Вереса" была "сорвана" футболистами его же команды.

Далее Фонсека, залитый шампанским, вынужден был разве что попрощаться с журналистами, которые тоже стали на тот момент мокрыми.

Пауло Фонсека, главный тренер "Шахтера":

Извините, что мы завершили пресс-конференцию. "Шахтер" - чемпион!

Того же мнения были и болельщики донецкой команды. Они не скрывали эмоций после триумфа "Шахтера". Благодаря же тому, что "Шахтер" отстоял свое чемпионство, Харьков второй год подряд принимать наиболее престижный европейский клубный турнир - футбольную Лигу Чемпионов.

Видео: 

Футболисты "сорвали" пресс-конференцию главного тренера - 14.05.2018

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