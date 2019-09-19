"Шахтер" старался, но мастерство "Манчестер Сити" оказалось выше

Победил сильнейший. Хотя это и звучит тривиально, но именно так произошло минувшей ночью в Харькове, где в первом туре групповой стадии футбольной Лиги Чемпионов сошлись между собой чемпион Украины с чемпионом Англии - "Шахтер" против "Манчестер Сити"

Третий сезон подряд Харьков принимает домашние матчи донецкого "Шахтера" в Лиге Чемпионов. Над ОСК "Металлист" впервые в этом году раздался дорогой сердцу каждого ценителя футбола гимн Лиги Чемпионов.

А дальше "Манчестер Сити" на классе одержал уверенную победу над "Шахтером" 3:0. Дважды футболисты английского команды забивали в первом тайме, еще раз - во втором.

Александр Зинченко, футболист "Манчестер Сити":

Игра хорошая получилась, интересная. К счастью, у нас получилось забить три мяча, хотя могли и больше забить. В целом стоит отдать должное донецкому "Шахтеру". Они моментами в первом тайме где-то даже перехватывали инициативу и контролировали здорово мяч.

Тарас Степаненко, футболист "Шахтера":

Пытались, старались. Но у нас не та команда, которая играет, умеет играть хорошо в обороне. Мы команда, которая любит держать мяч, играть с мячом, вскрывать зоны. И когда нам попадается команда, которая играет в такой же стиль и в более высоком темпе, то тяжковато.

У болельщиков, почти полностью заполнивших сорокотысячных харьковский стадион, мысли после поражения любимой команды отличались: кто-то яростно критиковал "Шахтер" за 0:3, кто-то излучал надежду, понимая, что слишком тяжелым был соперник.

Вышли, как-то играли ни за кого - ни за фанатов, ни за город, ни за кого вообще, ни за страну не играли. Просто так, бьем в никуда, играем никак. Честное слово.

В "Шахтаря" були моменти, ну вони їх не реалізували. Также "Мансіті" це команда на набагато вищому рівні, і на мою думку, "Шахтар" давав дуже вірний отпор.

Несмотря ни на что "Шахтеры" - молодцы. Они держались, как могли. Они охраняли свои ворота и держались, как могли. Мы болеем за них дальше. "Шахтер" - чемпион! У-у-у!

"Шахтер" после матча в Харькове сразу полетел в Киев, где живет и тренируется донецкая команда, а "Манчестер Сити" заночевал в Харькове, и сегодня перед вылетом в Англию еще успел "искупаться" в лучах обожания харьковских болельщиков, которые пришли провожать английский команду, и взять автографы.

Итак, "Манчестер Сити" уехал. Борьба же в группе, где кроме "Шахтера" и "МанСити" играют еще хорватское "Динамо" (Загреб) и итальянская "Аталанта", только набирает обороты.