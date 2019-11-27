"Шахтер" свел к ничьей выездной матч Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити"

В 5-м туре групповой стадии Лиги Чемпионов донецкий "Шахтер" взял очко в Манчестере в матче против "Манчестер Сити".

Матч завершился вничью - 1:1. Команды обменялись голами во втором тайме. За английскую команду забил немец Илкай Гюндоган, за украинскую - израильтянин Манор Соломон.

За тур до окончания групповой стадии Лиги Чемпионов у "Манчестер Сити" 11 очков и гарантированное первое место в группе. На вторую путевку в плей-офф Лиги Чемпионов претендуют остальные три команды: у "Шахтера" 6 очков, у "Динамо" (Загреб) - 5, у "Аталанты" (Бергамо) - 4.

В заключительном туре "Шахтер" играет дома с "Аталантой", "Динамо" - с "Манчестер Сити".