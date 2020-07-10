"Шахтер" узнал, с кем сыграет в четвертьфинале Лиги Европы, если выбьет "Вольфсбург"

10 июля 2020 г. 14:49
Автор: Виталий Лабскир
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Состоялась жеребьевке оставшихся стадий футбольной Лиги Европы, где продолжает борьбу за трофей донецкий "Шахтер".

"Шахтер" до остановки розыгрыша Лиги Европы успел сыграть в гостях первый матч 1/8 финала против немецкого "Вольфсбурга" и одержать победу - 2:1.

Если "Шахтер" одолеет "Вольфсбург" по сумме двух матчей, то, как определила жеребьевка, донецкая команда попадет в четвертьфинале на победителя пары "Айнтрахт" - "Базель". Велика вероятность, что это будет швейцарский "Базель", поскольку "Базель" в первом матче 1/8 финала выиграл в гостях у "Айнтрахта" с крупным счетом - 3:0.

Полностью результаты жеребьевки выглядат так:

Четвертьфиналы
1. "Вольфсбург"/"Шахтер" - "Айтрахт"/"Базель"
2. ЛАСК/"Манчестер Юнайтед" - "Башакшехир"/"Копенгаген"
3. "Интер"/"Хетафе" - "Рейнджерс"/"Байер"
4. "Олимпиакос"/"Вулверхэмптон" - "Севилья"/"Рома"

Полуфиналы
Победитель 4 - Победитель 2
Победитель 3 - Победитель 1

Все четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги Европы пройдут в Германии. Начиная с четвертьфинальной стадии победители будут определяться по итогам одного матча.

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