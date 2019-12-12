"Шахтер" в Харькое проиграл "Аталанте" и вылетел из Лиги Чемпионов

В заключительном, 6-м туре групповой стадии Лиги Чемпионов донецкий "Шахтер" принимал в Харькове итальянскую "Аталанту" из Бергамо.

После безголевого первого тайма, во втором "Шахтер" пропустил трижды и проиграл с крупным счетом 0:3.

Эта победа позволила "Аталанте" подняться на 2-е место в группе "С", сместив с этой позиции как раз команду из Украины.

В другом матче 6-го тура в группе "С" хорватское "Динамо" уступило дома, в Загребе, английскому "Манчестер Сити" - 1:4.

В итоге "Манчестер Сити", набравший 14 очков, и "Аталанта с 7-ю очками заняли 1-е и 2-е место в группе и вышли в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Шахтер" с 6-ю очками на 3-м месте. Украинская команда перебирается в Лигу Европы и ждет соперникак по 1/16 финала.

Загребское "Динамо", набрав 5 очков, заняло последнее, 4-е место в группе и прекратило свою еврокубковую кампанию.