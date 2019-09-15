 

"Шахтер" в Харькове победил "Зарю", уступая 0:2

15 сентября 2019 г. 12:23
Автор: Виталий Лабскир
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Центральный матч 7-го туру украинской футбольной Премьер-Лиги состоялся в Харькове. Донецкий "Шахтер" принимал луганскую "Зарю".

Уступая 0:2, "Шахтер" сумел отыграться и победить - 4:3. Победный гол на 89-й минуте провел Жуниор Мораес после результативного паса новичка донецкой команды Евгения Коноплянки.

Следует еще отметить, что на 70-й минуте жуткую травпу получил капитан "Шахтера" Тайсон. Он был нокаутирован, получив удар в голову от колена одноклубника Исмаили. По телу Тайсона пошли судороги, и с поля его унесли на носилках. Впрочем, стадион Тайсон уже покидал сам, без посторонней поддержки, и в нормальном самочувствии полетел с "Шахтером" из Харькова в Киев.

В турнирной же таблице "Шахтер" безоговорочный лидер. В 7-ми матчах команда набрала максимальное количество очков - 21.

 

Видео: 

ЖУТКАЯ ТРАВМА ТАЙСОНА В МАТЧЕ ШАХТЕР - ЗАРЯ

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