"Шахтер" взял верх над второй командой Премьер-Лиги

Перед 8-м туром украинской Премьер-Лиги ближайшим преследователем "Шахтера" была черниговская "Десна", которая отставала от донецкой команды на 7 очков. Как раз "Десна" принимала "Шахтер" в 8-м туре. И теперь "Шахтер" опережает "Десну" на 10 пунктов.

"Шахтер" одержал минимальную победу 1:0. Единственный гол был запит в середине первого тайма. Его "сделали" бывшие футболисты харьковского "Металиста" - Тайсон отдал результативную передачу на Марлоса, и Марлос реализовал свой шанс.

После этой пбеды у "Шахтера" стало 24 очка из 24 возможных.