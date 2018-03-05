"Шахтер" завершил лидером первый этап чемпионата Украины по футболу

05 марта 2018 г. 14:37
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В украинской футбольной Премьер-Лиге сыгран 22-й тур, который подвел итог первому этапу чемпионата и разделил команды на две шестерки.

В заключительном туре первого этапа донецкий "Шахтер" взял верх 3:0 над львовскими "Карпатами" и сохранил за собой первое место в турнирной таблице.

Ближайший преследователь - киевское "Динамо" победило луганскую "Зарю" - 3:2.

В итоге у "Шахтера" - 51 очко, у "Динамо" - 45.

В первую шестерку, команды которой теперь проведут двухкруговой турнир,  также пробились полтаавская "Ворскла" - 37 очков, "Заря" - 33, ровенский "Верес" и "Мариуполь" - по 32.

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