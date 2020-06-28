"Шахтеру" вручен чемпионский трофей

28 июня 2020 г. 12:51
Автор: Виталий Лабскир
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Донецкий "Шахтер", обеспечив себе за пять туров до финиша украинской Премьер-Лиги золотые медали, провел уже в ранге чемпиона Украины сезона 2019/20 гг. матч против лугнаской "Зари", по завершении которого "награды нашли героев".

Матч против "Зарин", не имевший для "Шахтера" значения с турнирной точки зрения, завершился вничью - 0:0.

А после финального свистка состоялась церемония вручения золотых медалей и чемпионского трофея, котрый поднял над головой каитан "Шахера" Андрей Пятов.

"Шахтер" - 13-кратный чемпион Украины по футболу.

 

 

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