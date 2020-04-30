"Шахтер"выиграл, забил четырежды, но вылетел

30 апреля 2020 г. 13:46
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Драматичнейшее противостояние в полуфинале Кубка Беларуси по футболу между солигорским "Шахтером", ведомым украинским специалистом Юрием Вернидубом, и брестским "Динамо".

Первый матч в Бресте "Динамо" выиграло 2:0. В ответном, в Солигорске, динамовцы в первом тайме забили еще два мяча и, казалось бы, убили интригу.

Но второй тайм поединка в Солигорске перевернул всё с ног на голову. "Шахтер" забил четыре гола и праздновал победу - 4:2.

По сумме двух матчей, таким образом, получилось 4:4. Эта ничья оказалась в пользу брестского "Динамо", которое вышло в финал Кубка Беларуси, благодаря голам, забитым на чужом поле. За "Динамо" в стартовом составе вышел футболист с украинским паспортом Артем Милевский, проведший на поле 54 минуты.

 

Видео: 

Драматична победа не достигна на Шахтьор

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53