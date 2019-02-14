"Шансы 50 на 50". Чего ждать от харьковского матча "Шахтер" - "Айнтрахт"

Ультрас немецкого "Айнтрахта" на пути в Харьков успели в столице Украины подраться с "коллегами", поддерживающими киевское "Динамо" А в Харькове состоялись обязательные медиа-мероприятия с участием соперников по 1/16 футбольной Лиги Европы - донецкого "Шахтера" и "Айнтрахта" из Фрайбурга.

Это любительское видео из самого центра Киева - с улицы Крещатик. Накануне здесь произошла массовая драка ультрас - футбольных хулиганов местного "Динамо" и "Айнтрахта" из Германии. По информации, которую разместили ультрас в социальных сетях, дрались 42 украинца против более почти вдвое превосходящего противника. Фаны "Айнтрахта" оказались в Киеве проездом. Сегодня они уже в Харькове и собираются идти маршем на стадион "Металлист", где состоится первый поединок 1/16-й финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и "Айнтрахтом" из Франкфурта. Пока же футболисты немецкого клуба провели предматчевую тренировку на "Металлисте", а их главный тренер спрогнозировал, что матч будет тяжелым.

Адольф Хюттер, главный тренер "Айнтрахта":

Ми усвідомлюємо, що гратимемо проти команди високого рівня. Нам потрібно не тільки забити, але й не пропустити. Ми повинні зіграти тактично правильно, не давати супернику вільних зон. Вважаю, що шанси - 50 на 50.

"Шахтер" сегодня должен играть на победу. К этому обязывает статус команды-хозяина. "Шахтер" и "Айнтрахт" хорошо изучили друг друга. В этом направлении проделана большая работа.

Давид Хочолава, футболист "Шахтера":

Три-четыре дня мы отробатывали тактику специально под "Айнтрахт" и, конечно, есть какие-то корректировки. Мы смотрели видео, и объясняли нам, как надо действовать в таких случаях, с такими командами, индивидуально с футболистами.

Матч в Харькове может дать ответ на вопрос, кто фаворит в этой паре. Судьба же путевки в 1/8-й финала определится через неделю в ответной игре в Германии.