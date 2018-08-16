Шантаж? Почему передумал увольняться главный тренер "Металлиста 1925"

Один из знаковых футболистов харьковского "Металлиста", а сейчас главный тренер "Металлиста 1925" Сергей Валяев в последние дни был на гребне информационной волны. Началось все с эмоционального заявления Валяева, что он близок к тому, чтобы подать заявление на увольнение. Однако, заявление так и не было написано. А сама скандальная история получила развитие и завершение.

Суббота, 11-е августа. "Металлист 1925" побеждает на выезде "Днепр" - 2:0. Главный тренер харьковской команды Сергей Валяев на послематчевой пресс-конференции не столько радуется победе, сколько выглядит рассерженным и делает резонансное заявление.

Сергей Валяев, главный тренер "Металлиста 1925":

Наверное, скорее всего, я напишу заявление об уходе. Потому что есть моменты какие-то футбольные, нефутбольные. Я их понять не могу. У меня люди почву из-под ног убивают, убирают. Я так не могу работать.

Чтобы разобраться, что стоит за этими словами Валяева, руководство клуба объявило внутреннее собрание. Причем сделано это было с беспрецедентной открытостью - были приглашены все желающие болельщики и представители СМИ.

Владимир Линке, генеральный директор "Металлиста 1925":

Я просто - это кипение, которое проходит после игры - у людей, у всех. Мы должны знать - что мешает. Я, например, не понимаю.

Основатель "Металлиста 1925" Сергей Стороженко сразу категорически заявил, что расценивает угрозы Валяева уволиться, как шантаж.

Сергей Стороженко, основатель "Металлиста 1925":

Разбрасываться словами: "Я напишу заявление и уйду", на мой взгляд - это не по-мужски. Хочешь писать - пиши. А шантажировать меня, или Владимира Ивановича, или клуб, или ребят - нельзя.

Сергей Валяев, взяв слово, существенно снизил градус напряжения, и, фактически, сразу стало понятно, что никакого увольнения не будет.

Сергей Валяев, главный тренер "Металлиста 1925":

Во-первых, я извиняюсь за свое поведение, потому что я представляю клуб "Металлист 1925" с огромной армией болельщиков, учредителей, руководителей. И я, как главный тренер, наверное, не имею права столь эмоционально себя вести. Это меня не красит. За это я прошу прощения.

Главный тренер "Металлиста 1925" так и не стал конкретизировать, кто именно в клубе выбивает у него почву из-под ног. А Сергей Стороженко категорически отрицает, что кто-то в клубе вообще ставит палки в колеса Валяеву, и заверил, что Валяев будет уволен, если еще раз повтороится случившееся на пресс-конференции в Днепре. Закончилось же все хэппи-эндом с рукопожатием, объятиями и аплодисментами.

Сергей Стороженко, основатель "Металлиста 1925":

Сергей Валентинович и Владимир Иванович, считаете ли вы, что конфликт исчерпан, и вы можете дальше работать во имя клуба и команды? Если да - пожмите друг другу руки, и мы разошлись, потому что нас дома ждут дела. Если нет - то вы уходите в разные двери, и конфликт продолжается.

Владимир Линке, генеральный директор "Металлиста 1925":

Конфликт нам не нужен, поэтому я готов.

Итак, "Металлист 1925" будет продолжать выступать в Перовой лиге украинского футбола под руководством главного тренера Сергея Валяева.