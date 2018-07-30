Шайба угодила в силиконовую грудь порноактрисы. После чего левая грудь сдулась

Американская порноактриса и по совместительству болельщица «Вашингтон Кэпиталз» Миа Халифа рассказала о необычном инциденте: несколько месяцев назад она присутствовала на игре Кубка Стэнли, и шайба, прилетевшая ей в грудь, разорвала силиконовый имплант. Теперь Миа ляжет на операцию.

Вот что Миа Халифа сообщила о случившемся: