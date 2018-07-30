Шайба угодила в силиконовую грудь порноактрисы. После чего левая грудь сдулась

Американская порноактриса и по совместительству болельщица «Вашингтон Кэпиталз» Миа Халифа рассказала о необычном инциденте: несколько месяцев назад она присутствовала на игре Кубка Стэнли, и шайба, прилетевшая ей в грудь, разорвала силиконовый имплант. Теперь Миа ляжет на операцию.
Вот что Миа Халифа сообщила о случившемся:
Во время игры я сидела за стеклом, и шайба пролетела через стекло и застала меня врасплох. Я не думала, что она прилетит в меня. Я схватила себя за грудь и не хотела отпускать шайбу, думая, что, если я ее отпущу, из груди прольется кровь. Я забрала шайбу домой, ведь это лучший хоккейный сувенир, который может достаться болельщику: шайба, которую использовали во время игры и которая прилетела в тебя. Она очень тяжелая, чистейшая резина – такие штуки развивают скорость до 128 км/ч. Моя левая грудь теперь немного сдулась, но я ее поправлю.