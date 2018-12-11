Шайба угодила в ворота от заградительного стекла за спиной вратаря

11 декабря 2018 г. 18:51
1 просмотр

Очень необычный гол был забит в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встречались "Сент-Луис" и "Ванкувер". После броска хоккеиста "Ванкувера" Брока Безера шайба пролетела над воротами "Сент-Луиса" и ударилась в заградительное стекло. А дальше был непредсказуемый отскок - шайба отлетела в тыльную часть голени голкипера "Сент-Луиса" Джейка Аллена. И от нее ноги - в ворота.

Ниже - на видео этого гола, особенно хорошо траектория полета шайбы видна на последнем повторе - сверху.

Сам матч завершился победой "Ванкувера" - 6:1.

Видео: 

Brock Boeser Shoots Puck Off Glass & Jake Allen’s Back To Score

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.