Шайба угодила в ворота от заградительного стекла за спиной вратаря

Очень необычный гол был забит в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встречались "Сент-Луис" и "Ванкувер". После броска хоккеиста "Ванкувера" Брока Безера шайба пролетела над воротами "Сент-Луиса" и ударилась в заградительное стекло. А дальше был непредсказуемый отскок - шайба отлетела в тыльную часть голени голкипера "Сент-Луиса" Джейка Аллена. И от нее ноги - в ворота.

Ниже - на видео этого гола, особенно хорошо траектория полета шайбы видна на последнем повторе - сверху.

Сам матч завершился победой "Ванкувера" - 6:1.