Шедевр. Жажа пушечным ударом забил гол на 33-й секунде матча

17 октября 2020 г. 18:54
Автор: Виталий Лабскир
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Болельщики харьковского "Металлиста" наверняка еще помнят, как футбольный самродок Жажа феерил подобным образом в Харькове.

Покинув во второй раз "Металлист" в 2014-м году, Жажа успел с тех пор поиграть и позабивать за турецкий "Кайсериспор", бразильскую "Коритибу", китайский "Чунцин Лифань", бельгийский "Локерен", тайские "Бурирам Юнайтед" и "Муангтонг Юнайтед". И, вот, ныне 34-летний Жажа открыл счет своим голам за еще одну команду из Таиланда "Чианграй Юнайтед"

В матче 9-го тура чемпионата Таиланда "Чианграй" играл против "Ратчабури" и одержал победу - 2:1.

Причем "Чианграй" повел в счете уже на 1-й минуте, а именно на 33-й секунде, после фирменного дальнего пушечного удара Жажи. Кстати, Жажа лишь второй раз вышел играть за "Чинграй" и при жтом впервые в основном составе.

Остается еще добавить, что после этой победы "Чианграй Юнайтед", имея 17 очков, поднялся на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Таиланда.

Видео: 

Match Highlights | Singha Chiangrai United 2 - 1 Ratchaburi Mitr Phol FC | Thai League 2020

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