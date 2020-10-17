Шедевр. Жажа пушечным ударом забил гол на 33-й секунде матча

Болельщики харьковского "Металлиста" наверняка еще помнят, как футбольный самродок Жажа феерил подобным образом в Харькове.

Покинув во второй раз "Металлист" в 2014-м году, Жажа успел с тех пор поиграть и позабивать за турецкий "Кайсериспор", бразильскую "Коритибу", китайский "Чунцин Лифань", бельгийский "Локерен", тайские "Бурирам Юнайтед" и "Муангтонг Юнайтед". И, вот, ныне 34-летний Жажа открыл счет своим голам за еще одну команду из Таиланда "Чианграй Юнайтед"

В матче 9-го тура чемпионата Таиланда "Чианграй" играл против "Ратчабури" и одержал победу - 2:1.

Причем "Чианграй" повел в счете уже на 1-й минуте, а именно на 33-й секунде, после фирменного дальнего пушечного удара Жажи. Кстати, Жажа лишь второй раз вышел играть за "Чинграй" и при жтом впервые в основном составе.

Остается еще добавить, что после этой победы "Чианграй Юнайтед", имея 17 очков, поднялся на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Таиланда.