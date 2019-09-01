Шедевральный гол бисиклетой позволил "Заре" уйти от поражения в матче с "Динамо"

В центральном матче 6-го тура украинской футбольной Премьер-Лиги в Запорожье луганская "Заря" принимала киевское "Динамо".

Сначала "Динамо" повело с разницей в два мяча. Затем "Заря" сумела отыграться, и матч завершился вничью - 2:2.

Гол, принесший "Заре" ничью, провел на 82-й минуте немецкий футболист "Зари" Йоэль Абу-Ханна ударом бисиклетой - в падении через себя.

В турнирной таблице после 6-ти туров вслед за "Шахтером", имеющим 18 очков, в первой тройке находятся чрниговская "Десна" и луганская "Заря", набравшие по 11 очков.