Шедевральный гол бисиклетой в Первой лиге украинского футбола

Восхитительное взятие ворот на 1-й минуте матча.

В поединке 23-го тура Первой лиги между двумя претендентами на повышение в классе луцкой “Волынью” и “Ингульцом” из Петрово счет был открыт на 1-й минуте матча.

При этом “Ингулец” провел гол-красавец. Лучший бомбарир команды из Петрово, равно как и всей Первой лиги Ника Ситчинава, забил свой 16-й мяч в сезоне. После флангового навеса Ситчинава продемонстрировал изумительную технику – сумел “сложиться” и пробить в падении через себя.

Как оказалось, столь ранний гол бисиклетой стал вообще единственным в матче. “Ингулец” победил 1:0, набрал 47 очков и вышел на 1-е место в турнирной таблице. У “Металлиста 1925” 44 очка и 4-я позиция.