Шедевральный гол. Два футболиста синхронно пробили бисиклетами

Невообразимый гол был забит в матче чемпионата Таиланда по футболу.

Встречались команды "Нахон Ратчасима" и "Бурирам Юнайтед".

На заключительной, 4-й минуте, добавленной к основному времени матча, при счете 1:3, после навеса в штрафную площадь "Бурирама" два игрока "Нахона" попытались совершить удар в падении черз себя по летящему мячу. В итоге один из них - по фамилии Хамвипат, попал, и мяч оказался в воротах "Бурирама".

Этот шедевральный гол, правда, не спас команду "Нахон Ратчасима" от поражения. "Бурирам Юнайтед" победил 3:2.

Ниже, в видеообзоре матча, гол двойной бисиклетой на 9:25.