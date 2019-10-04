 

Шедевральный гол. Два футболиста синхронно пробили бисиклетами

04 октября 2019 г. 13:37
Автор: Виталий Лабскир
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Невообразимый гол был забит в матче чемпионата Таиланда по футболу.

Встречались команды "Нахон Ратчасима" и "Бурирам Юнайтед".

На заключительной, 4-й минуте, добавленной к основному времени матча, при счете 1:3, после навеса в штрафную площадь "Бурирама" два игрока "Нахона" попытались совершить удар в падении черз себя по летящему мячу. В итоге один из них - по фамилии Хамвипат, попал, и мяч оказался в воротах "Бурирама".

Этот шедевральный гол, правда, не спас команду "Нахон Ратчасима" от поражения. "Бурирам Юнайтед" победил 3:2.

Ниже, в видеообзоре матча, гол двойной бисиклетой на 9:25.

Видео: 

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