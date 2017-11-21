Шедевральный нокаут пяткой в челюсть

Британец Олли Флинт в своем дебютном бою в ММА "вырубил" соперника Аарона Грея ударом, который можнго увидеть, разве что в компьютерных играх.

Удар более всего похож на па из бразильского боевого танца капоэйра. Флинт исхитрился пробить с разворота пяткой в голову Грея, и тот тут же потерял сознание.

Остается еще добавить, что в конце концов этот бой был признан несостоявшимся, так как из-за ошибки судьи-хронометриста нокаут случился на 17 секунд позже, чем должно было закончиться время поединка.

Вот только бедолаге Грею, пропустившему такой удар, ничуть не легче от того, что ему не будет официально засчитано поражение.