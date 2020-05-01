Шесть голов и две красные карточки

Высокий накал страстей в полуфинале чемпионата Никарагуа по футболу.

Футбольный чемпионат Никарагуа близится к развязке. Чемпион определяется в стадии плей-офф. Уже известны финалисты.

Каждый из полуфиналов состоял из двух матчей.

В одном из полуфиналов между двумя столичными командами ФК "Манагуа" и "Вальтер Феретти" первый поединок завершился вничью - 0:0. В ответном же было абито аж 6 голов. Футбольный клуб "Манагуа" победил 4:2. При этом игроки "Вальтер Феретти", проигрывая, стали откровенно фолить и на 79-й и 90+1 минутах получили за грубость две красные карточки и доигрывали поединок вдевятером.

В во втром полуфинальном противостоянии за два матча был забит один гол. Команда "Реал Эстели" из Эстели сломила сопротивление "Дириангена" из Дириамбе - 1:0.

Таким образом, в фианале ФК "Манагуа" и "Реал Эстели" выявят чемпиона Никарагуа-2020 по футболу - одного из немногих национальных чемпионатов, не взявших паузу из-за коронавируса.