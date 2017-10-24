Шевченко хочет остаться главным тренером сборной Украины по футболу

Андрей Шевченко взял на себя ответственность за невыход национальной сборной Украины по футболу в финальную часть ЧМ-2018, но при этом не желает добровольно покидать пост главного тренера украинской сборной.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года:
У нас по ходу отборочного цикла было очень много кадровых проблем. За это время через сборную прошло много молодых футболистов, давали возможность проявить себя. Со многими из них мы познакомились, и многие получили место в основном составе. Кадровые проблемы были на флангах обороны и в нападении. Каждую игру мы сталкивались с этими вопросами, потому что кто-то из игроков не получал игровой практики, кто-то травмировался. Даже вызывали Караваева из-за нехватки защитников. В сборной нет определенной ровной конкуренции на некоторых позициях. Есть определенный костяк в команде, есть линии, где мы укомплектованы очень хорошо, а есть линии, где просто нет квалифицированных игроков. Беру полную ответственность за невыход на чемпионат мира. Команда не достигла результата, но мы боролись до конца, и даже в последней игре у нас был шанс. У меня есть данные, которые говорят о том, что Украина занимает второе место после Хорватии по всем статистическим показателям. Мы занимаем первое место по созданным моментам и ударам, но практически последнее место – по реализации. Хочу остаться работать с национальной командой. Я вижу прогресс, я верю в украинских футболистов. Дальше решение за федерацией футбола и за исполкомом, где должны решить – продлят контракт со мной или нет. Я – системный человек и подхожу ко всему системно. Если брать мою работу, то хотелось бы получить больше времени, это единственное, что нам мешает. Хотелось бы больше работать с командой, ведь те ошибки, которые мы допустили, можно было бы исправить, если бы у нас было больше времени.