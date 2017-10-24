Шевченко хочет остаться главным тренером сборной Украины по футболу

Андрей Шевченко взял на себя ответственность за невыход национальной сборной Украины по футболу в финальную часть ЧМ-2018, но при этом не желает добровольно покидать пост главного тренера украинской сборной.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года: