Шпажист сборной Украины потерял сознание. Сборная с харьковчанином Романом Свичкарем 3-я на этапе Кубка мира

В швейцарском Берне завершился этап Кубка мира по фехтованию на шпагах. День назад Свичкарь стал третьим в индивидуальном турнире. А сегодня добился аналогичного успеха в командном в составе сборной Украины. При этом на сборную выпали тяжелые испытания.

На встречу 1/16 финала Украина - Канада сборная Украины вышла со Свичкарем в запасе. Но в первом же своем бою - против канадца Джона Райта, ужасную травму получил Игорь Рейзлин, выигравший, к слову, накауне индивидуальный турнир. Рейзлин и Райт столкнулись головами. Рейзлин тут же упал без сознания и лишь через несколько минут пришел в себя. Свичкарь вынужденно заменил Рейзлина, и дальше шпажисты сборной Украины фехтовала уже без замен - втроем (Свичкарь, Богдан Никишин и Анатолий Герей).

Таким составом украинцы одолели канадцев - 45:29, затем в 1/8 финала венгров - 30:29, после чего последовала победа над поляками в четвертьфинале - 30:20, поражение от итальянцев в полуфинале - 31:32 и, наконец, победа над шпажистами Японии во встрече за 3-е место - 32:31. Кстати, сборную Японии тренирует бывший лидер сборной Украины по фехтованию на шпагах харьковчанин Александр Горбачук.

Остается добавить, что на церемонию награждения шпажисты сборной Украины вышли втроем - без Рейзлина. Видимо, состояние здоровья не позволило ему принять участие даже в награждении. На фото видно, что на верхней ступени пьедестала четверо французов, на второй - четверо итальянцев и на третьей - трое украинцев.