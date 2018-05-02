Штанга. Добивание с лёта. Гол

02 мая 2018 г. 12:59
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Победный гол был забит удивительным образом.

В третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между "Питтсбургом" и "Вашингтоном" на предпоследней минуте 3-го периода счет был ничейным  - 3:3.

И, вот, за 67 секунд до окончания третьей 20-минутки "Вашингтон" добыл победу 4:3, благодаря весьма необычной шайбой своего российского нападающего Александра Овечкина. Овечкин первым своим броском угодил в штангу ворот "Питтсбурга", но тут же умудрился не лету добить шайбу в ворота.

В серии до четырех побед "Вашингтон" повел в счете - 2-1.

Видео: 

Овечкин забил с лета

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