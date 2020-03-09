Шутник Роналдо поздоровался с болельщиками, которых нет из-за коронавируса

09 марта 2020 г. 18:06
Автор: Виталий Лабскир
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Перед матчем чемпионата Италии по футболу, проходившем при пустых трибунах из-за коронавируса, лидер туринского "Ювентуса" Криштиано Роналдо не удержался, чтобы не пошутить.

"Ювентус" встречался в Турине с миланским "Интером". Роналдо вышел из клубного автобуса, и, направляясь в подтрибунное помещение стадиона, стал протягивать руку и делать вид, что здоровается с воображаемыми болельщиками.

Сам же матч завершился победой "Ювентуса" 2:0. "Ювентус" после 26-ти туров идет в турнирной таблице Серии "А" чемпионата Италии на 1-м месте. Впрочем, не исключено, что в ближайшие дни будет принято решение об отказе от продолжения провеждения чемпионата Италии из-за коронавируса.

Видео: 

Cristiano Ronaldo high five Invisible fans after getting off the bus tonight

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