Швейцарский врач обяснил свое решение закрыть на карантин сборную Украины по футболу

17 ноября 2020 г. 17:05
Автор: Виталий Лабскир
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В украинской делегации могут быть носители коронавируса, у которых тесты пока дают негативный результат.

В связи с отменой сегодняшнего матча футбольной Лиги Наций Швейцария - Украина и помещению футболистов сборной Украины, а также всех остальных членов делегации в карантин, врач швейцарского кантона Люцерн Роджер Харстолл пояснил, почему принято решение об изоляции.

Харстолл заявил швейцарским СМИ: "За 4 дня в украинской делегации, состоящей из 40 человек, выявлено 9 случаев заражения коронавирусом. Это похоже на неконтролируемое распространение инфицирования. Риск появления новых заболевших очень высок. Карантин должен защитить как украинских футболистов, тренеров и персонал сборной, так и соперников украинцев - швейцарских футболистов".

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