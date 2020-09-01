Сильнейшие мастера ралли выявляли сильнейшего близ Дергачей

На раллийной трассе вблизи Дергачей состоялся этап чемпионата Украины. Впервые в таких соревнованиях участвовала машина мирового класса с экипажем, который выигрывал даже этапы Кубка мира.

Автомобильный клуб "Харьков" провел этап чемпионата Украины по ралли - гонку "ХАДО DRC 2020". Эта раллийная трасса вблизи Дергачей существует уже 8 лет и пользуется популярностью среди отечественных мастеров автоспорта. На этот раз гонка собрала 32 экипажа со всей Украины. В том числе в соревнованиях принял участие экипаж с украинским пилотом Валерием Горбанем и эстонским штурманом Сергеем Ларенс. Эти ралийщики выигрывали даже этапы Кубка мира. Они стали победителями в абсолютном зачете гонки "ХАДО DRC 2020".

Валерий Горбань, победитель гонки:

Такая насыщенная дорога. Довольно интересная. Очень местами даже надо работать со стенограммой и с машиной. Ну, так, базово понравилось.

Следует отметить, что харьковский экипаж Павел Курбатов - Юлия Кныш занял первое место в классе автомобилей 1600. Вообще же гонка вишла крайне тяжелой. Из 32-х автомобилей до финиша смогли добраться только 23.

Алексей Беседин, президент автомобильного клуба "Харьков":

Это была очень тяжелая гонка. Они все тяжелые. Но эта была особенной, потому что у нас сегодня в первый раз в жизни участвовала машина мирового класса - класса WRC. И сегодня победили, конечно же, харьковчане, и, конечно, мы готовимся к новым гонкам.

Следующая гонка по ралли - Национальный трофей Украины состоится уже в сентябре.