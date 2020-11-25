Сильные слова. Что сказал Пеле после смерти Марадоны

В спорах, кто является лучшим футболистом ХХ-го века - Пеле или Марадона, так никогда и не удастся получить однозначный ответ. Но сегодня уже точно известно, что 80-летний бразилец Пеле пережил аргентинца Диего Марадону, которому навсегда останется 60 лет.

Пеле, получив известие о смерти Марадоны, сделал такое заявление:

Я потерял большого друга, а мир - легенду. Уверен, когда-нибудь мы сыграем с тобой на небесах.

Сам Пеле, отпраздновавший 23 октября свой 80-летний юбилей, уже не может передвигаться самостоятельно. Он пользуется при движении либо ходунками, либо инвалидным креслом и при этом крайне редко появляется на публике