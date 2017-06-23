Сипавин поднялся на самую высокую гору Северной Америки

23 июня 2017 г. 14:30
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Харьковский альпинист Валентин Сипавин поднялся на гору Денали на Аляске

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Харьковского альпклуба Геннадий Копейка.

"Украинская команда в составе Валентина Сипавина, Ирины Галай и Юлии Суворовой сделали рекордное восхождение на Денали за 5 дней! Уже спустились вниз", - написал он.

Как известно, гора Денали - высочайшая точка Северной Америки.  Ее высота составляет 6190 м.

Ранее сообщалось, что  16 мая 2017 года Сипавин взошел на самую высокую гору мира - Эверест.

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