Сипавин поднялся на самую высокую гору Северной Америки

Харьковский альпинист Валентин Сипавин поднялся на гору Денали на Аляске

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Харьковского альпклуба Геннадий Копейка.

"Украинская команда в составе Валентина Сипавина, Ирины Галай и Юлии Суворовой сделали рекордное восхождение на Денали за 5 дней! Уже спустились вниз", - написал он.

Как известно, гора Денали - высочайшая точка Северной Америки. Ее высота составляет 6190 м.

Ранее сообщалось, что 16 мая 2017 года Сипавин взошел на самую высокую гору мира - Эверест.