Система VAR трижды помогла харьковскому арбитру Екатерине Монзуль в одном матче

Судейская бригада во главе с харьковчанкой Екатериной Монзуль обслуживала стартовый матч 20-го тура украинской футбольной Премьер-Лиги "Днепр-1" - "Динамо" (Киев), завершившийся неожиданной победой команды из Днепра - 3:1.

Уже на 6-й минуте матча футболисты "Динамо" остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Виталий Буяльский. При этом Монзуль, чтобы вынести такое решение, воспользовалась системой VAR. При просмотре эпизода харьковский арбитр определила что Буяльский сфолил именно на красную карточку.

Во второй раз Монзуль обратилась к услугам VAR в конце первого тайма. Сначала Екатерина решила, что футболист "Динамо" Назарий Русин симулирует и показала ему желтую карточку, но, посмотрев посредством VAR повтор данного эпизода, кардинально изменила свое решение, отменила желтую карточку Русину и назначила пенальти в ворота "Днепра-1".

И, наконец, во втором тайме, Монзуль, воспользовавшись VAR, удалила на 75-й минуте футболиста "Днепра-1" Владимира Полевого.