Скандал из-за сломавшейся системы VAR в финале африканской Лиги Чемпионов

01 июня 2019 г. 16:01
Автор: Виталий Лабскир
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Судейская ошибка и неисправная видеосистема помощи арбитру повлиляли на исход финала африканской футбольной Лиги Чемпионов.

В борьбе за трофей встречались марокканский "Видад" и "Эсперанс" из Туниса.

Первый матч в Марокко завершился вничью - 1:1.

В ответном, в Тунисе, футболисты "Эсперанса" на 41-й минуте открыли счет. Отличился Мохаммед Юсеф Белиали. Во втором тайме - на 59-й минуте встречи, мяч побывал в воротах "Эсперанса". При этом стадион был затянут дымом от пиротехники. Боковой судья поднял флажок, зафикисировов положение вне игры. Главный арбитр пошел консультироваться с видеопомощником, однако система VAR вышла из строя.

В итоге гол в ворота "Эсперанса" не был засчитан, хотя на повторе видно, что положения вне игры не было. Бурные и даже буйные протесты игроков "Видада" ни к чему не привели.

Матч был остановлен и так и не возобновился. "Эсперансу" была засчитана победа 1:0.

По сумме двух матчей получилось 2:1 в пользу "Эсперанса", который при столь скандальной ситуации стал победителем африканской Лиги Чемпионов.

Ниже в видеообзоре матча, скандальный эпизод с забитым, но незасчитанным голом и сломавшейся системой VAR начинается с 6:05.

Видео: 

Es Tunis Vs Wydad Casablanca 1-0 Caf Champions Leauge 2019 HD

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