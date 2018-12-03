Скандал с ненормативной лексикой. В Харькове поругались главные тренеры "Шахтера" и "Олимпика"

Из-за того, что Донецк оккупирован, футбольные дерби между двумя донецкими командами "Шахтером" и "Олимпиком" теперь проходят в Харькове. И, вот, в этот раз противостояние между этими командами в рамках украинской футбольной Премьер-Лиги закончилось скандалом.

Фундамент скандала был заложен чуть больше месяца назад, когда эти же команды встречались также в Харькове в Кубке Украины. Тогда - 31-го октября, "Шахтер" выиграл кубковый матч - 3:2. А на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Шахтера" португалец Пауло Фонсека позволил себе раскритиковать защитный стиль "Олимпика".

Пауло Фонсека, главный тренер "Шахтера":

Це був нудний футбол. Було важко вскрити зони команди, яка не бажала грати, яка не грала, не атакувала. В першому таймі вони, навіть не діставалися до наших воріт та поставили десятьох гравців біля власної штрафної.

Накануне, в чемпионате Украины, в донецком дерби между "Шахтером" и Олимпиком была зафиксирована ничья - 2:2. Причем вышла она скандальной. "Олимпик" побеждал 2:1. "Шахтер" отыгрался в компенсированное время, благодаря голу, забитому не по правилам - из положения вне игры. Главный тренер "Олимпика" Вячеслав Шевчук был удален за нецензурную брань в адрес одного из тренеров "Шахтера". После матча, Шевчук, чьи лучшие годы футбольной карьеры прошли именно в "Шахтере", вспомнил об октябрьской обиде от Фонсеки. И, опять же, с использованием ненормативной лексики.

Вячеслав Шевчук, главный тренер "Олимпика":

Фонсека сказал, что в том матче играла одна команда - в мой адрес. Мне было очень обидно, ребята. Он не имеет права такого говорить. Потому что он 2 года здесь. Я отыграл 13 лет за "Шахтер". Я, б..дь, серцем и телом своим отдавал всего себя. И терепел. Всегда. Болел, б..дь. Я всегда, каждую тренировку отдавал себя. Все знают.

Но между Фонсекой и Шевчуком уже пробежала черная кошка, и, кажется, послематчевый комментарий Фонсеки только усилил конфликт.

Пауло Фонсека, главный тренер "Шахтера":

Я нікого не ображаю. Я поважаю всі стилі гри. Але якшо одна команда приїджає сюди тільки захищатися, я не можу сказати зворотнє. Я не розглядаю це, як недостатню повагу. Я розчарований, що тренер суперника вважає таким чином. Але є люди, які не мають багато говорити, а потім просити поваги. Краще - закрити свого рота.

После пресс-конференции Фонсека и Шевчук стали на повышенных тонах публично выражать упреки друг другу и разошлись в разные стороны, не пожав руки.