Скандал в боксе. Грубейшая ошибка рефери

Рефери позволил боксеру бить соперника после гонга о завершении раунда и засчитал технический нокаут.

В Ташкенте состоялся вечер бокса. В главном бою в рамках среднего веса дрались Исмаил Мадримов из Узбекистана и француз Мишель Соро.

Бой был завершен после 9-го раунда победой Мадримова техническим нокаутом.

Но при этом Мадримов нанес семь ударов по Соро, после которых вмешался рефери и прекратил поединок, уже после того, как прозвучал гонг о завершении 9-го раунда. А следовательно, даже если рефери, вдруг, не услышал гонг, он должен был проконсультироваться с главным судьей и сделать замечание Мадримову за удары после гонга, а не присуждать ему победу техническим нокаутом. Тем более, что и Соро отнюдь не был особо потрясён пропущенными ударами.

Ниже на видео обзора боя эта скандальная ситуация с 9:00.