Скандал в футбольном матче. Футболист был удален за то, что показал арбитру ошибку на смартфоне

29 декабря 2020 г. 15:47
Автор: Виталий Лабскир
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Удивительный случай.

В матче 14-го тура турецкой футбольной Суперлиги встречались между собой "Бешикташ" и "Сивасспор".

После того, как завершился первый тайм, футболист "Сивасспора" Хакан Арслан взял мобильный телефон и указал арбитру матча Арди Кардишлеру, что тот ошибся, не увидев, что мяч вышел за пределы поля перед тем, как "Бешикташ" на 18-й минуте открыл счет, а следовательного гол нельзя было засчитывать.

Арбитр не воспринял критику и показал Арслану желтую карточку. Арслан сильно разозлился, бросил телефон на газон и пнул ногой предмет, находившийся на земле. На что Кардишлер показал футболисту вторую желтую карточку и, соответственно красную.

В результате "Сивасспору" пришлать играть второй тайм в меньшинстве. Играя вдесятером, "Сивасспор" пропустил еще дважды и проиграл 0:3.

 

 

Видео: 

Sivasspor'dan Hakan Arslan cep telefonunu çıkarıp hakeme hatasını gösterdi.

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