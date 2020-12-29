Скандал в футбольном матче. Футболист был удален за то, что показал арбитру ошибку на смартфоне

Удивительный случай.

В матче 14-го тура турецкой футбольной Суперлиги встречались между собой "Бешикташ" и "Сивасспор".

После того, как завершился первый тайм, футболист "Сивасспора" Хакан Арслан взял мобильный телефон и указал арбитру матча Арди Кардишлеру, что тот ошибся, не увидев, что мяч вышел за пределы поля перед тем, как "Бешикташ" на 18-й минуте открыл счет, а следовательного гол нельзя было засчитывать.

Арбитр не воспринял критику и показал Арслану желтую карточку. Арслан сильно разозлился, бросил телефон на газон и пнул ногой предмет, находившийся на земле. На что Кардишлер показал футболисту вторую желтую карточку и, соответственно красную.

В результате "Сивасспору" пришлать играть второй тайм в меньшинстве. Играя вдесятером, "Сивасспор" пропустил еще дважды и проиграл 0:3.