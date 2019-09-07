Скандальный Хабиб Нурмагомедов взвесился и провел дуэль взглядов перед первым боем после дисквалификации

На турнире по смешанным единоборствам UFC 242 в Абу-Даби главным событием будет бой за чемпионский пояс в легкой весовой категории между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Портье.

Для Нурмагомедова это будет первый поединок после боя против Конора Макгрегора. Тогда Нурмагомедов, победив, устроил вместе со своей командой драку с командой Макгрегора. За то хулиганство россиянин был дисквалифицирован на 9 месяцев.

Взвешивание и дуэль взглядов с Портье прошли без каких-либо эксцессов и, тем не менее, просмотр уже собрал миллионы просмотров.