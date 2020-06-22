Скандальный матч в украинском футболе. Тренер жестко поговорил с арбитром после матча

Хотя в матче 27-го тура украинской Премьер-Лиги между киевским "Динамо" и "Колосом" из Коваливки и применялась система VAR, киевские арбитры Сергей Бойко и Евгений Арановский (первый судил в поле, второй отвечал за VAR) умудрились придумать два пенальти в ворота "Колоса" и сделать победу для "Динамо".

"Динамо", благодаря этим 11-метровым, победило 2:1 и сумело сохранить за собой 2-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин сразу после финального свистка вышел на поле и высказал Бойко нелицеприятную для арбитра правду. За это Бойко показал Костышину желтую карточку.

На послематчевом же флэш-интервью Костышин назвал Бойко и Арановского "шайкой-лейкой" и обвинил в предвзятости.