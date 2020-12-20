Скандальный нокаут в бою супертяжей

Боксер, нокаутировавший соперника, должен был бы получить дисквалификацию, а не досрочную победу, если строго следовать правилам бокса.

В американском Галвестоне (штат Техас) прошел вечер бокса, в рамках которого в бою двух супертяжеий из США Майкл Хантер нокаутировал в 4-м раунде Шона Лафери. При этом Хантер ударил Лафери, когда тот уже стоял на колене. Однако рефери не захотел увидеть в этом нарушение правил и не стал дисквалифицировать Хантера.

У Хантера эта победа стала уже 19-й, в том числе 13-й нокдауном, при одном поражении и одном ничейном исходе. Единственное поражение в пассиве Хантера в его профессиональной карьере от украинца Александра Усика. Хантер уступил Усику в 2017-м году еще в крузервейте в чемпионстком бою за пояс WBO. А единственная ничья американского боксера случилась год назад в бою с россиянином Александром Поветкиніым.

Кстати, данный поединок против Лафери стал для Хантера первым после той ничьи с Поветкиным в декабре 2019 года.