Скоростной автослалом. Соревнования в Харькове

Близится к завершению сезон в автоспорте, начавшийся весной. Третий этап Национальной гоночной серии по скоростному автомобильному слалому состоялся в Харькове.

На третий этап Национальной гоночной серии по скоростному автомобильному слалому, который состоялся в Харькове, собрались тридцать три пилота из пяти городов Украины. В классе "Супер" фаворитом был Эдуард Разумовский, и он оправдал надежды, став победителем.

Эдуард Разумовский, победитель соревнований:

В этот раз трасса кардинально отличалась от предыдущих этапов. Отличалась чем - ходовыми участками. То есть стратегия, которая была применена на предыдущих этапах, она здесь не работала. Нужно было ехать. Ну мы с успехом справились с этой задачей.

Вообще же в четырех классах участвовали как настоящие гоночные раллийные и дрифтовые автомобили, так и стандартные. Победители определялись по результатам трех заездов.

Алексей Беседин, организатор соревнований:

У нас было 12 победителей и победительниц, потому что был женский класс и класс начинающих. И я считаю, что мы отлично финишировали и отлично завершили этот сезон и начинаем готовиться к следующему сезону.

Последним аккордом в этом сезоне станет подведенте итогов и награждение победителей по сумме трех этапов.

