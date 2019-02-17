Сломал ногу об ногу соперника. Жуткий момент в бою по смешанным единоборствам. Впечатлительным не смотреть

17 февраля 2019 г. 16:46
Автор: Виталий Лабскир
247 просмотров

В английском Ливерпоуле прошел турнир по смешанным единоборствам ММА под названием Cage Warrior 101. Один из боев завершился ужасной травмой.

Дрались француз Софьян Бухишу и британец Том Аспиналь.

На второй минуте этого поединка Бухишу исполнял лоукик - удар своей ногой по ноге соперника. В момент удара раздался хруст, и тут же Бухишу упал, держась за ногу и крича от боли.

Без какого-либо ренгена стало очевидно, что у спорсмена сломалась кость на ноге.

Ниже видео этого эпизода. Впечатлительным людям смотреть не рекомендуется.

 

 

Видео: 

MMA Broken Leg!!! Sofiane Boukichou vs Tom Aspinall @ Cage Warriors 101

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.