Сломал ногу об ногу соперника. Жуткий момент в бою по смешанным единоборствам. Впечатлительным не смотреть

В английском Ливерпоуле прошел турнир по смешанным единоборствам ММА под названием Cage Warrior 101. Один из боев завершился ужасной травмой.

Дрались француз Софьян Бухишу и британец Том Аспиналь.

На второй минуте этого поединка Бухишу исполнял лоукик - удар своей ногой по ноге соперника. В момент удара раздался хруст, и тут же Бухишу упал, держась за ногу и крича от боли.

Без какого-либо ренгена стало очевидно, что у спорсмена сломалась кость на ноге.

Ниже видео этого эпизода. Впечатлительным людям смотреть не рекомендуется.